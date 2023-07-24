ABADA: Необходимо увеличить число водителей, занимающихся международными перевозками

В Азербайджане необходимо увеличить число водителей, занимающихся международными перевозками.

В Азербайджане необходимо увеличить число водителей, занимающихся международными перевозками.

Как сообщает Report, об этом заявил исполняющий обязанности генерального секретаря Ассоциации международных автомобильных перевозчиков Азербайджана (ABADA) Кянан Гурбанов на мероприятии, посвященном деятельности структуры за шесть месяцев текущего года.

Он отметил, что в этом направлении проводятся просветительские мероприятия: "ABADA проводит тренинги для водителей, в ходе которых им выдаются международные сертификаты, позволяющие работать в 80 странах мира. На сегодняшний день международные сертификаты получили 1137 водителей".