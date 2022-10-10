68,8% льготных кредитов SIF направлены в аграрный сектор

В рамках государственной поддержки частного сектора Фонд развития предпринимательства (SIF), действующий при Министерстве экономики, выдал 1 963 предпринимателям льготные кредиты на 90,2 млн манатов, в том числе 62,8 млн манатов на реализацию 1 953

В рамках государственной поддержки частного сектора Фонд развития предпринимательства (SIF), действующий при Министерстве экономики, выдал 1 963 предпринимателям льготные кредиты на 90,2 млн манатов, в том числе 62,8 млн манатов на реализацию 1 953 малых и средних проекта.

Как сообщает Report, об этом министр экономики Микаил Джаббаров написал в Twitter.

По его словам, 68,8% льготных кредитов направлены в сельскохозяйственный сектор, 31,2% - на производство и переработку промышленной продукции и т.д.

Министр отметил, что 83,3% этих кредитов приходятся на регионы, а 16,7% - на бакинские поселки.