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68,8% льготных кредитов SIF направлены в аграрный сектор

68,8% льготных кредитов SIF направлены в аграрный сектор В рамках государственной поддержки частного сектора Фонд развития предпринимательства (SIF), действующий при Министерстве экономики, выдал 1 963 предпринимателям льготные кредиты на 90,2 млн манатов, в том числе 62,8 млн манатов на реализацию 1 953
Бизнес
10 октября 2022 г. 14:33
68,8% льготных кредитов SIF направлены в аграрный сектор

В рамках государственной поддержки частного сектора Фонд развития предпринимательства (SIF), действующий при Министерстве экономики, выдал 1 963 предпринимателям льготные кредиты на 90,2 млн манатов, в том числе 62,8 млн манатов на реализацию 1 953 малых и средних проекта.

Как сообщает Report, об этом министр экономики Микаил Джаббаров написал в Twitter.

По его словам, 68,8% льготных кредитов направлены в сельскохозяйственный сектор, 31,2% - на производство и переработку промышленной продукции и т.д.

Министр отметил, что 83,3% этих кредитов приходятся на регионы, а 16,7% - на бакинские поселки.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBu il SİF kreditlərinin 68,8 %-i aqrar sektora yönəldib

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