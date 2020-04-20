59 млн рабочих мест оказались под угрозой в ЕС из-за экономического кризиса

В Евросоюзе из-за экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса, под угрозой оказались почти 59 млн рабочих мест. Как передает Report, об этом сообщает Financial Times со ссылкой на доклад международной консалтинговой компании McKinsey and Company.

По данным издания, нынешняя ситуация может затронуть более четверти всех занятых в частном секторе ЕС.

По оценкам аналитиков, наибольший удар будет нанесен по сфере общественного питания, а также жилищного и гостиничного сектора, где сосредоточены 74% оказавшихся в зоне риска рабочих мест.

По "пессимистичному сценарию" McKinsey, безработица в странах ЕС может удвоиться до 11,2% к 2021 году и вряд ли вернется к докризисному уровню до 2024 года.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.