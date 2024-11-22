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Принадлежащие НБКО "Аграркредит" объекты недвижимости будут выставлены на аукцион

Принадлежащие НБКО "Аграркредит" объекты недвижимости будут выставлены на аукцион Государственная служба имущественных вопросов при Министерстве экономики выставит на повторные открытые аукционы 50 объектов недвижимости, находящихся на балансе небанковской кредитной организации (НБКО) "Аграркредит".
Бизнес
22 ноября 2024 г. 13:33
Принадлежащие НБКО Аграркредит объекты недвижимости будут выставлены на аукцион

Государственная служба имущественных вопросов при Министерстве экономики выставит на повторные открытые аукционы 50 объектов недвижимости, находящихся на балансе небанковской кредитной организации (НБКО) "Аграркредит".

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госслужбу.

Согласно информации, аукционы состоятся 4 декабря в 11:00 и 12:00 по адресу город Баку, Низаминский район, улица Халила Рзы Улутюрка, 20.

Лица, желающие участвовать в аукционах, должны представить необходимые документы в Госслужбу не позднее чем за 3 дня до начала аукциона и внести задаток на счет НБКО "Аграркредит".

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Версия на азербайджанском языке "Aqrarkredit" BOKT-a məxsus 50 daşınmaz əmlak hərraca çıxarılacaq

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