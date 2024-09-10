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4SIM: В Азербайджане готовятся новые налоговые правила для получающих доход от криптовалютного бизнеса

4SIM: В Азербайджане готовятся новые налоговые правила для получающих доход от криптовалютного бизнеса В Азербайджане готовятся новые налоговые правила для тех, кто получает доход от криптовалютного бизнеса.
Бизнес
10 сентября 2024 г. 13:35
4SIM: В Азербайджане готовятся новые налоговые правила для получающих доход от криптовалютного бизнеса

В Азербайджане готовятся новые налоговые правила для тех, кто получает доход от криптовалютного бизнеса.

Как сообщает Report, об этом заявил исполнительный директор Центра анализа и координации Четвертой промышленной революции (4SIM) Фариз Джафаров на панельной дискуссии в рамках форума Chain Reaction 2024 в Баку.

По его словам, в Азербайджане активно развиваются электронные платформы для тендеров и виз, финансовые решения в области финтеха, создаются новые возможности для розничной торговли, малых и средних предприятий.

"Мы планируем оказать поддержку более чем 1 200 малым и средним предприятиям, что позволит бизнесу ускорить цифровизацию, расширить свою деятельность внутри страны и на международных рынках", - отметил исполнительный директор.

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Версия на английском языке 4SIM: Azerbaijan prepares new tax rules for cryptocurrency business income
Версия на азербайджанском языке 4SİM: Kriptovalyuta biznesindən gəlir əldə edənlər üçün yeni vergi qaydaları hazırlanır

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