4SIM планирует в 2025 году оказать поддержку в обучении 200 тыс. человек

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Центр анализа и координации IV промышленной революции (4SIM) при Министерстве экономики планирует в 2025 году оказать поддержку в обучении 200 тыс. человек.

Как сообщает Report, об этом сказал исполнительный директор 4SIM Фариз Джафаров на панельной дискуссии "Введение в цифровую и экономику метавселенной".

"Одной из основных инициатив в рамках программы повышения профессиональных навыков и переподготовки специалистов является использование платформы Coursera. За последний год мы профинансировали онлайн-обучение для 10 тыс. человек. В следующем году наша цель - обеспечить обучение 200 тыс. граждан, которым будет предложено более 8 тыс. образовательных программ. Эти курсы будут предоставлены крупными компаниями, такими как Google, Meta, Amazon, и ведущими мировыми университетами, такими как Стэнфордский, Йельский и др. Они станут частью формирования цифрового кадрового резерва Азербайджана", - отметил он.