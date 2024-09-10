О нас

4SIM планирует в 2025 году оказать поддержку в обучении 200 тыс. человек

4SIM планирует в 2025 году оказать поддержку в обучении 200 тыс. человек 14^37
Бизнес
10 сентября 2024 г. 15:00
4SIM планирует в 2025 году оказать поддержку в обучении 200 тыс. человек

Центр анализа и координации IV промышленной революции (4SIM) при Министерстве экономики планирует в 2025 году оказать поддержку в обучении 200 тыс. человек.

Как сообщает Report, об этом сказал исполнительный директор 4SIM Фариз Джафаров на панельной дискуссии "Введение в цифровую и экономику метавселенной".

"Одной из основных инициатив в рамках программы повышения профессиональных навыков и переподготовки специалистов является использование платформы Coursera. За последний год мы профинансировали онлайн-обучение для 10 тыс. человек. В следующем году наша цель - обеспечить обучение 200 тыс. граждан, которым будет предложено более 8 тыс. образовательных программ. Эти курсы будут предоставлены крупными компаниями, такими как Google, Meta, Amazon, и ведущими мировыми университетами, такими как Стэнфордский, Йельский и др. Они станут частью формирования цифрового кадрового резерва Азербайджана", - отметил он.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке 4SİM gələn il 200 min nəfərin təhsilinə dəstək verməyi planlaşdırır

Другие новости из категории

Азербайджан ознакомился с деятельностью Агентства по развитию инвестиций Татарстана
ФотоАзербайджан ознакомился с деятельностью Агентства по развитию инвестиций Татарстана
10 сентября 2024 г. 13:36
4SIM: В Азербайджане готовятся новые налоговые правила для получающих доход от криптовалютного бизнеса
4SIM: В Азербайджане готовятся новые налоговые правила для получающих доход от криптовалютного бизнеса
10 сентября 2024 г. 13:35
Осман Халиев: Зеленое финансирование - одно из приоритетов Фонда развития предпринимательства
Осман Халиев: Зеленое финансирование - одно из приоритетов Фонда развития предпринимательства
10 сентября 2024 г. 12:40
В Азербайджане на объектах торговли и услуг установлено свыше 100 тыс. кассовых аппаратов нового поколения
В Азербайджане на объектах торговли и услуг установлено свыше 100 тыс. кассовых аппаратов нового поколения
10 сентября 2024 г. 12:00
В Азербайджане сменившие место службы сотрудники таможни получат денежную компенсацию
В Азербайджане сменившие место службы сотрудники таможни получат денежную компенсацию
9 сентября 2024 г. 18:56
Азербайджан начал импортировать батат из Ирана и Португалии
Азербайджан начал импортировать батат из Ирана и Португалии
9 сентября 2024 г. 18:18
В Азербайджане плату за подключение строительных объектов к электросети будет утверждать Тарифный совет
В Азербайджане плату за подключение строительных объектов к электросети будет утверждать Тарифный совет
9 сентября 2024 г. 18:15
В Азербайджане число активных налогоплательщиков в этом году выросло на 3%
В Азербайджане число активных налогоплательщиков в этом году выросло на 3%
9 сентября 2024 г. 18:10
Цены на госимущество в Азербайджане не будут регулироваться
Цены на госимущество в Азербайджане не будут регулироваться
9 сентября 2024 г. 18:05
В Азербайджане в этом году выдано льготных кредитов на 138 млн манатов
В Азербайджане в этом году выдано льготных кредитов на 138 млн манатов
9 сентября 2024 г. 17:10

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi