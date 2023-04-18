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270 видов товаров освобождены от уплаты таможенных пошлин в Азербайджане

270 видов товаров освобождены от уплаты таможенных пошлин в Азербайджане 270 видов различных товаров, ввозимых в Азербайджан, освобождены от таможенных пошлин до 31 декабря 2030 года.
Бизнес
18 апреля 2023 г. 12:30
270 видов товаров освобождены от уплаты таможенных пошлин в Азербайджане

270 видов различных товаров, ввозимых в Азербайджан, освобождены от таможенных пошлин до 31 декабря 2030 года.

Как сообщает Report, в связи с этим премьер-министр Али Асадов подписал постановление Кабинета министров "О внесении изменений в ”Товарную номенклатуру внешнеэкономической деятельности Азербайджанской Республики, ставки импортных таможенных пошлин и ставки экспортных таможенных пошлин“.

До изменений, к 203 товарам из списка применялась таможенная ставка в размере 15%, а к 67 товарам - 5%.

Сюда вошли рыбная мука, сахарные добавки и сиропы, некоторые семена растений, хлебобулочные изделия, корма для животных, кормовые добавки, удобрения, тропические фрукты, бумага, картон и прочие товары.

Отметим, что 8 февраля текущего года постановлением Кабинета министров указанные виды товаров были освобождены от таможенной пошлины до 31 декабря 2023 года.

Новое постановление вступает в силу с 1 января 2024 года.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycana idxal edilən 270 mal növü 2031-ci ilədək gömrük rüsumundan azad edilib

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