25-е издание проекта "Халг Аманаты" посвящено поэзии Южного Азербайджана

Халг Банк представляет 25-ое издание в рамках проекта "Халг Аманаты". Очередное издание посвящено поэзии Южного Азербайджана.

Халг Банк представляет 25-ое издание в рамках проекта "Халг Аманаты". Очередное издание посвящено поэзии Южного Азербайджана.

В книге собраны избранные стихи и поэмы, а также газели, написанные 50 азербайджанскими поэтами родом из Южного Азербайджана, творившие в период с начала XX века до наших дней и представляющие различные литературные направления и течения.

Среди авторов, наряду с великими мастерами пера, вписавшими свои имена в историю азербайджанской литературы, есть и имена талантливых молодых поэтов современности. Изданная с целью представления литературной среды целого Азербайджана ХХ-ХХI веков книга "Поэзия Южного Азербайджана. Избранные", также в точности отражает нашу историю.

Проект "Халг Аманаты" реализуется ОАО "Халг Банком" с 2010 года, и нацелен на сохранение культурного наследия азербайджанского народа, передачу его будущим поколениям и ознакомление с национальными духовными ценностями Азербайджана.



Изданные в рамках этого проекта книги публикуются на азербайджанском, английском и русском языках. Издания передаются в дар высшим и средним учебным заведениям страны, детским домам и библиотекам, различным фондам, государственным учреждениям, посольствам и консульствам зарубежных стран, осуществляющим свою деятельность в Азербайджане и за рубежом, крупным музеям и библиотекам мира, а также любителям искусства.

За прошедший период в рамках проекта были организованы выставки и изданы художественные альбомы из произведений народных художников Беюкаги Мирзазаде, Марал Рахманзаде, Саттара Бахлулзаде, Халиды Сафаровой, Микаила Абдуллаева, художника по коврам Лятифа Керимова, а также Алекпера Рзагулиева, Таги Тагиева, Махмуда Тагиева, Ваджии Самедовой, Камала Ахмеда, Шамо Абасова, Джаида Джемаля, Фазиля Алиева, Рзы Мамедова, Геннадия Брижатюка, Горхмаза Суджаддинова и шехида-скульптора Самира Качаева.

Также вышли в свет избранные произведения народных поэтов Мамеда Араза, Гусейна Арифа, Халила Рзы Улутюрка, Залимхана Ягуба, незабвенного Микаила Мушвига, книга "Монеты Азербайджана" выдающегося ученого-нумизмата, профессора Али Раджабли, трехтомник "Антология ашыгской литературы", сборник произведений Акимы Биллури, в том числе все произведения всемирно известного поэта-мыслителя Мирзы Шафи Вазеха на азербайджанском, немецком и русском языках.