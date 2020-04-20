Volkswagen выплатит компенсацию из-за дизельного скандала

Автомобильный концерн Volkswagen договорился о компенсации на общую сумму 620 миллионов евро 200 тысячам пострадавших от дизельного скандала владельцев автомобилей в рамках досудебного урегулирования коллективного иска.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщается в пресс-релизе концерна.

Средства начнут выплачивать смая. В зависимости от модели и возраста приобретенного дизельного автомобиля покупатели могут получить отдоевро.

В ближайшие дни будет обработано еще около 21 тысячи случаев. По окончанию проверки владельцев автомобилей сразу известят.

"Большое число заключённых сегодня мировых соглашений показывает, что наши клиенты нашли справедливым предложение и что путь к заключению индивидуальных мировых соглашений сработал хорошо", - заявила представитель компании Хильтруд Вернер.

Клиенты Volkswagen до 20 апреля могли отказаться от иска и согласиться на досудебное урегулирование. Но из-за высокого интереса такую возможность продлили до 30 апреля.

Ранее в Volkswagen сообщили, что компания и Федеральный союз по защите прав потребителей достигли соглашения о компенсациях покупателям автомобилей с дизельными двигателями в рамках досудебного урегулирования коллективного иска. Как отметили в компании, общая сумма компенсации составитмиллионов евро.Федеральный союз по защите прав потребителей и немецкий автомобильный клуб ADAC ранее обратились в суд с коллективным иском к Volkswagen. Целью иска является "определение, что VW посредством манипуляций с программным обеспечением преднамеренно и злонамеренно нанес ущерб покупателям и должен предоставить компенсации", - сообщали в союзе.Концерн Volkswagen ранее обвинили в США в том, что он оснащал дизельные автомобили программным обеспечением, занижающим реальные показатели выбросов вредных веществ. Американское правительство обязало концерн отозватьтысячи легковых машин марок Volkswagen и Audi, проданных в стране вгодах. В январегода Volkswagen окончательно согласовал с американскими властями уплату штрафа вмиллиарда долларов США в рамках дизельного скандала.Volkswagen является крупнейшим в Европе автопроизводителем, который объединяет такие марки, как Volkswagen, Audi, Skoda, Seat. В подразделение корпорации по производству автомобилей класса "люкс" входят известные бренды Lamborghini, Bentley, Bugatti. Компания занимается и выпуском грузового транспорта через отделение Volkswagen Commercial Vehicles, а также марку Scania.