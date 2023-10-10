18-я Национальная Интернет-премия Азербайджана NETTY 2023 стартовала и приглашает к участию

9 октября началось проведение Национальной Интернет-премии Азербайджана NETTY 2023.
Учрежденная в 2004 году премия NETTY ежегодно выявляет и награждает лучшие азербайджанские веб-сайты, приложения, социальные ресурсы и проводится в этом году в 18-й раз.
Прием заявок участников конкурса проводится на сайте
С 1 по 7 декабря пройдет голосование Экспертного совета и Виртуального жюри, формирующее список номинантов.
8 декабря для определения победителей из числа номинантов начнет свое голосование Академия NETTY. Победители будут определяться в каждом из направлений по заявленным основным номинациям.
Оценка участников осуществляется по следующим трем критериям: идея, содержание, исполнение.
Регистрация заявок платная. С 9 по 13 октября действует льготный период оплаты.
В 2023 году в рамках NETTY будут оцениваться ресурсы среди сайтов, приложений и социальных страниц по следующим основным номинациям:
- Государство и электронное правительство
- Социальная ответственность и общество
- Бизнес и предпринимательство
- Финансы и банки
- Электронная торговля и коммерция
- Наука, образование и инновации
- Здоровье, спорт и туризм
- Информация и новости
- Культура и искусство.
Победители NETTY 2023 официально объявляются на торжественной церемонии награждения. На мероприятие приглашаются все номинанты конкурса. На церемонии номинанты и победители конкурса получают дипломы, официальную награду NETTY, а также подарки от партнеров конкурса.
Узнать больше о конкурсе, а также подать заявку на участие можно по адресу
Премию в текущем году поддерживают:
Генеральный партнер - NAR.
Эксклюзивный партнер - AzInTelecom
Официальными партнерами премии выступают компании SmartHost, Savalan и Renley.
Информационные партнеры проекта: Oxu.Az, Media.Az, газета "Каспий", Baku.TV, Baku.ws, Infocity.tech, Technote.az, banks.az, фотоклуб Gilavar, Baku Hit FM, Auto life Radio
По вопросам партнерства с премией обращайтесь по адресу