18-я Национальная Интернет-премия Азербайджана NETTY 2023 стартовала и приглашает к участию

9 октября началось проведение Национальной Интернет-премии Азербайджана NETTY 2023.

9 октября началось проведение Национальной Интернет-премии Азербайджана NETTY 2023.

Учрежденная в 2004 году премия NETTY ежегодно выявляет и награждает лучшие азербайджанские веб-сайты, приложения, социальные ресурсы и проводится в этом году в 18-й раз.

Прием заявок участников конкурса проводится на сайте netty.az и продолжится с 9 октября по 30 ноября 2023 года.

С 1 по 7 декабря пройдет голосование Экспертного совета и Виртуального жюри, формирующее список номинантов.

8 декабря для определения победителей из числа номинантов начнет свое голосование Академия NETTY. Победители будут определяться в каждом из направлений по заявленным основным номинациям.

Оценка участников осуществляется по следующим трем критериям: идея, содержание, исполнение.

Регистрация заявок платная. С 9 по 13 октября действует льготный период оплаты.

В 2023 году в рамках NETTY будут оцениваться ресурсы среди сайтов, приложений и социальных страниц по следующим основным номинациям:

- Государство и электронное правительство

- Социальная ответственность и общество

- Бизнес и предпринимательство

- Финансы и банки

- Электронная торговля и коммерция

- Наука, образование и инновации

- Здоровье, спорт и туризм

- Информация и новости

- Культура и искусство.

Победители NETTY 2023 официально объявляются на торжественной церемонии награждения. На мероприятие приглашаются все номинанты конкурса. На церемонии номинанты и победители конкурса получают дипломы, официальную награду NETTY, а также подарки от партнеров конкурса.

Узнать больше о конкурсе, а также подать заявку на участие можно по адресу netty.az

Премию в текущем году поддерживают:

Генеральный партнер - NAR.

Эксклюзивный партнер - AzInTelecom

Официальными партнерами премии выступают компании SmartHost, Savalan и Renley.

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