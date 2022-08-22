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12 жителей зангиланского села Агалы трудоустроены на швейную фабрику

12 жителей зангиланского села Агалы трудоустроены на швейную фабрику 12 жителей села Агалы Зангиланского района обеспечены работой на первом открывшемся в этом селе производственном предприятии - швейной фабрике "Gillmed", что стало началом Большого возвращения на освобожденные от оккупации территории Азербайджана.
Бизнес
22 августа 2022 г. 12:38
12 жителей зангиланского села Агалы трудоустроены на швейную фабрику

12 жителей села Агалы Зангиланского района обеспечены работой на первом открывшемся в этом селе производственном предприятии - швейной фабрике "Gillmed", что стало началом Большого возвращения на освобожденные от оккупации территории Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Минэкономики Орхан Мамедов.

По его словам, фабрика, созданная при поддержке KOBİA, нацелена на рост производства, а также на, чтобы довести число сотрудников до 50.

Фабрика выпускает различные текстильные изделия медицинского назначения.

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Версия на английском языке Фото12 villagers provided with jobs at sewing factory in Zangilan
Версия на азербайджанском языке ФотоZəngilandakı tikiş fabrikində 12 kənd sakini işlə təmin edilib

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