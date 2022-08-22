12 жителей зангиланского села Агалы трудоустроены на швейную фабрику

12 жителей села Агалы Зангиланского района обеспечены работой на первом открывшемся в этом селе производственном предприятии - швейной фабрике "Gillmed", что стало началом Большого возвращения на освобожденные от оккупации территории Азербайджана.

12 жителей села Агалы Зангиланского района обеспечены работой на первом открывшемся в этом селе производственном предприятии - швейной фабрике "Gillmed", что стало началом Большого возвращения на освобожденные от оккупации территории Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Минэкономики Орхан Мамедов.

По его словам, фабрика, созданная при поддержке KOBİA, нацелена на рост производства, а также на, чтобы довести число сотрудников до 50.

Фабрика выпускает различные текстильные изделия медицинского назначения.