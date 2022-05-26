О нас

11 предприятий в составе KOBIA принимают участие на TEKNOFEST Azerbaijan

11 предприятий в составе KOBIA принимают участие на TEKNOFEST Azerbaijan 11 предприятий в составе KOBIA принимают участие на фестивале TEKNOFEST Azerbaijan.
Бизнес
26 мая 2022 г. 14:17
11 предприятий в составе KOBIA принимают участие на TEKNOFEST Azerbaijan

11 предприятий в составе KOBIA принимают участие на фестивале TEKNOFEST Azerbaijan.

Как сообщает Report, об этом председатель Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (KOBIA) при министерстве экономики Орхан Мамедов заявил журналистам.

По его словам, основной целью участия на мероприятии молодых стартапов является привлечение потенциальных инвесторов.

О. Мамедов подчеркнул, что Агентство проводит активную работу по продвижению стартапов, как в стране, так и за рубежом.

В Баку сегодня стартовал фестиваль авиации, космонавтики и технологий TEKNOFEST Azerbaijan.

В рамках фестиваля пройдут технологические конкурсы в 8 номинациях, хакатон Smart Karabakh, азербайджанский стартап-саммит Take Off и Кубок Европы по киберспорту по видеоигре Rocket League.

В выставочной части мероприятия будут представлены продукты и решения партнерских учреждений, прототипы и STEM-проекты, разработанные молодыми людьми, а также выставка беспилотных летательных аппаратов и вертолетов на открытой статической площадке.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Sədr: “TEKNOFEST Azərbaycan”da 11 KOB subyekti iştirak edir"

Другие новости из категории

Азербайджан резко нарастил импорт подсолнечного масла с основного рынка поставок
Азербайджан резко нарастил импорт подсолнечного масла с основного рынка поставок
26 мая 2022 г. 13:58
В Азербайджане число активных трудовых договоров приближается к 1,7 млн
В Азербайджане число активных трудовых договоров приближается к 1,7 млн
26 мая 2022 г. 12:09
В Азербайджане работают более 30 эстонских компаний
В Азербайджане работают более 30 эстонских компаний
26 мая 2022 г. 12:06
Минобразования заказало учебники на 1,4 млн манатов
Минобразования заказало учебники на 1,4 млн манатов
26 мая 2022 г. 10:40
Две страны возобновили экспорт фундука в Азербайджан
Две страны возобновили экспорт фундука в Азербайджан
26 мая 2022 г. 10:27
Агентство социальных услуг покупает у Azermash автомобили за 2 млн манатов
Агентство социальных услуг покупает у Azermash автомобили за 2 млн манатов
26 мая 2022 г. 10:11
Центр территориального строительства и планирования завершил тендер на 4 млн манатов
Центр территориального строительства и планирования завершил тендер на 4 млн манатов
26 мая 2022 г. 10:08
Джек Дорси покинул совет директоров Twitter
Джек Дорси покинул совет директоров Twitter
25 мая 2022 г. 22:58
Азербайджан сократил импорт семян подсолнечника с основного рынка в 2,3 тыс. раза
Азербайджан сократил импорт семян подсолнечника с основного рынка в 2,3 тыс. раза
25 мая 2022 г. 17:41
Azexport представил очередные сертификаты свободной продажи
Azexport представил очередные сертификаты свободной продажи
25 мая 2022 г. 17:17

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi