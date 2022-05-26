11 предприятий в составе KOBIA принимают участие на TEKNOFEST Azerbaijan

11 предприятий в составе KOBIA принимают участие на фестивале TEKNOFEST Azerbaijan.

11 предприятий в составе KOBIA принимают участие на фестивале TEKNOFEST Azerbaijan.

Как сообщает Report, об этом председатель Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (KOBIA) при министерстве экономики Орхан Мамедов заявил журналистам.

По его словам, основной целью участия на мероприятии молодых стартапов является привлечение потенциальных инвесторов.

О. Мамедов подчеркнул, что Агентство проводит активную работу по продвижению стартапов, как в стране, так и за рубежом.

В Баку сегодня стартовал фестиваль авиации, космонавтики и технологий TEKNOFEST Azerbaijan.

В рамках фестиваля пройдут технологические конкурсы в 8 номинациях, хакатон Smart Karabakh, азербайджанский стартап-саммит Take Off и Кубок Европы по киберспорту по видеоигре Rocket League.



В выставочной части мероприятия будут представлены продукты и решения партнерских учреждений, прототипы и STEM-проекты, разработанные молодыми людьми, а также выставка беспилотных летательных аппаратов и вертолетов на открытой статической площадке.