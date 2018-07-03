1 500 делегатов примут участие на "Caspian Energy Forum Baku-2018"

Баку. 3 июля. REPORT.AZ/ На 7-ом Международном "Caspian Energy Forum Baku-2018" примут участие более 1500 делегатов из 50 стран мира.

Как сообщает Report, об этом заявил первый заместитель председателя и главный исполнительный директор Caspian European Club Тельман Алиев.

"Caspian Energy Forum Baku-2018" пройдет 19-20 сентября при поддержке правительства Азербайджана и Caspian European Club.

"Как Вы знаете, 20 сентября 1994 года под руководством Общенационального лидера Гейдара Алиева был подписан контракт века, который послужил основным импульсом к развитию нефтегазового и ненефтяного сектора стран каспийско-черноморского региона. Именно тогда была заложена основа обеспечения энергетической безопасности Европы благодаря каспийским энергоресурсам. В связи с этим, мы будем проводить "Caspian Energy Forum Baku" в это время ежегодно. Это стало возможным благодаря новым условиям, которые создало высшее руководство Caspian European Club для организации "Caspian Energy Forum Baku-2018", - подчеркнул Тельман Алиев.

Среди делегатов "Caspian Energy Forum Baku-2018" - члены правительства Азербайджана, главы государственных и транснациональных компаний, международных финансовых институтов, ведущих аналитических центров, инвестиционных компаний и рейтинговых агентств стран европейского, азиатского и американского континента, а также представители компаний стран арабского мира.

Он отметил, что "Caspian Energy Forum" проводится несколько раз в год в странах каспийско-черноморского и балтийского регионов и является традиционной площадкой, создающей благоприятные условия для активизации диалога бизнес-власть, налаживания тесного контакта между компаниями нефтяного и ненефтяного секторов, для встречи транснациональных компаний и представителей малого и среднего бизнеса, а также для инвесторов, экспертов и аналитиков, заинтересованных в глобальном сотрудничестве бизнеса.

Тельман Алиев добавил, что программа форума, подробная информация об условиях участия и регистрация доступны по ссылке http://caspianenergyforum.com/baku2018/index.php/e...

Caspian European Club был создан в июне 2002 года при поддержке крупнейших нефтегазовых компаний, работающих в каспийско-черноморском регионе. 24 декабря 2016 года был создан Caspian American Club, а 26 января 2018 года - Caspian Asian Club, которые в течение 2 лет будут управляться членами правления Caspian European Club. Все компании, вступающие в Caspian European Club автоматически считаются членами Caspian American Club, Caspian Asian Club и наоборот.

С момента создания Caspian European Club способствует привлечению доходов от нефтяной отрасли на развитие ненефтяного сектора. Caspian European Club, Caspian American Club и Caspian Asian Club, объединяющие в своих рядах свыше 5000 компаний и организаций, работают в 70 странах мира, ведут активную работу в направлении поддержки диалога между государственными структурами и частным сектором.

Председателем Caspian European Club, Caspian American Club и Caspian Asian Club является Его Превосходительство Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

Caspian Energy распространяется в 70 странах мира. На протяжении 19 лет в журнале публикуются интервью президентов и премьер-министров разных стран мира, а также глав авторитетных международных организаций, крупных транснациональных компаний, обзоры и аналитические материалы ведущих экспертов. По различным оценкам, журнал "Caspian Energy" входит в пятерку ведущих изданий каспийско-черноморского и балтийского регионов и является ориентиром для многих инвесторов при изучении направления деятельности в каспийско-черноморском и балтийском регионах.