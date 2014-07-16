​Чистая прибыль Yahoo сократилась

Баку. 16 июля. REPORT.AZ/ Чистая прибыль Yahoo во II квартале 2014 года сократилась на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 586,4 млн. долларов. Как говорится в информации RBC, выручка Yahoo за отчетный период составила 2,216 млрд. долларов против 2,275 млрд. долларов годом ранее.

В частности, выручка от поисковой системы Yahoo выросла на 4% - до 873,18 млн. долларов. При этом компания параллельно отчиталась о доходах от интернет-гиганта Alibaba Group (Yahoo владеет 24% акций компании) за I квартал 2014 года. Выручка компании увеличилась на 42% по сравнению с I кварталом 2013 года и достигла 1,966 млрд. долларов, а чистая прибыль за отчетный период выросла на 36% - до 926 млн. долларов.