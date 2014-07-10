Украина планирует самую масштабную приватизацию

Киев. Report.az/ Кабинет министров Украины планирует объявить наиболее масштабную приватизацию за последние 20 лет. По сообщению РБК, об этом заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк во время Всеукраинского аграрного форума. По его словам, на следующей неделе правительство будет рассматривать проект закона о перечне объектов, не подлежащих приватизации. "Мы объявим самую масштабную приватизацию за все 20 лет. Считаю, что "Укрспирт" и много других государственных предприятий должны быть приватизированы", - заявил А.Яценюк.

В 2013 году Фонд госимущества Украины (ФГИУ) выручил от приватизации 166 объектов 1,455 млрд. гривен. В феврале 2014 года тогдашний председатель ФГИУ Александр Рябченко заявил, что 2014 год должен стать "годом больших объемов приватизации". "Правительство приняло принципиальное решение, согласно которому обязало четыре ключевые министерства обеспечить передачу на приватизацию предприятий на 19-20 млрд. гривен. Минпромполитики должна обеспечить передачу объектов на приватизацию в объеме 7-8 млрд. гривен, Минагрополитики - 2 млрд. гривен, Минэнергоугля - 8 млрд. гривен, Мининфраструктуры - 2 млрд. гривен", - пояснил Рябченко.

Он особо отметил, что украинское государственное имущество продается по высоким ценам.

"До 2010 года, помимо продажи "Криворожстали", не было ни одного объекта, который бы стоил миллиард или более миллиарда гривен. После 2010 года у нас есть "Укртелеком", который был продан за 10,57 млрд. гривен, "Западэнерго" продан почти за 2 млрд. гривен и "Днепроэнерго", за который инвесторы заплатили почти 1,2 млрд. гривен. И в этом году на украинские объекты цены будут такими же высокими", - отметил Рябченко.

За январь-апрель 2014 года в казну Украины от приватизации государственного имущества, по данным украинского Минфина, поступило 48,2 млн. гривен, а 19 июня 2014 года Верховная рада уволила Рябченко с поста главы ФГИУ.

В последние месяцы представители ряда украинских ведомств заявляли о планах приватизации подконтрольных им объектов. В частности, замглавы Министерства энергетики и угольной промышленности Украины Юрий Зюков сообщил о том, что его ведомство готовит приватизацию 38 шахт.

"Направление наше - это только приватизация на открытых торгах. Выбраны лучшие предприятия. Таких 38 шахт, которые можно будет нам выставить на приватизацию", - заявил Зюков.