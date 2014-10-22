Торговые отношения Азербайджана со странами СНГ сократились на 28%

Баку. 22 октября. REPORT.AZ/ В январе-сентябре 2014 года товарооборот Азербайджана со странами СНГ составил 2,081 млрд. долларов США. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года товарооборот сократился на 28,2%.

Как сообщили Report в государственном таможенном комитете, за указанный период экспорт в страны СНГ составил 622,79 млн. долларов, что на 34,4% меньше аналогичного показателя годом ранее.

За рассматриваемый период импорт товаров из стран СНГ был в объеме 1,458 млрд. долларов. По данному показателю также наблюдалось сокращение - на 25,1%.

В итоге, в товарообороте со странами СНГ образовалось отрицательное сальдо в 621,332 млн. долларов, что на 37,8% меньше 9-месячного показателя прошлого года.

Отметим, что по итогам 2013 года товарооборот Азербайджана со странами СНГ составил 4,062 млрд. долларов, из которых 1,509 млрд. долларов пришлось на долю экспорта в страны СНГ, 2,533 млрд. долларов составил импорт. По сравнению с 2012 годом товарооборот вырос на 11,9%.