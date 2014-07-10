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    ​Составлен рейтинг городов с дорогим проездом на такси

    Баку. Report.az/ Согласно исследованиям компании TVNZ, один километр поездки на...

    Баку. Report.az/ Согласно исследованиям компании TVNZ, один километр поездки на такси в российской столице обходится в 3,03 доллара США. Это больше, чем в большинстве городов западных стран.

    Лидирующие позиции в рейтинге занимают города из Австралии и Новой Зеландии – там работа таксистов стоит очень дорого. Так, в городе Крайстчерч (третий по величине в Новой Зеландии) 1 км поездки на такси стоит 4,5 новозеландских доллара или 3,95 доллара США.

    Поездка в Лондоне стоит в среднем 3,21 доллара США за 1 км, в Мадриде - 3,14, а в Риме - 2,85 доллара.

    Самым дорогим американским городом оказался Лос-Анджелес - в среднем 2,79 доллара за 1 км.

    Отметим, что проезд на такси в центре Баку стоит примерно 0,9 доллара/км.

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