​Составлен рейтинг городов с дорогим проездом на такси

Баку. Report.az/ Согласно исследованиям компании TVNZ, один километр поездки на такси в российской столице обходится в 3,03 доллара США. Это больше, чем в большинстве городов западных стран.

Лидирующие позиции в рейтинге занимают города из Австралии и Новой Зеландии – там работа таксистов стоит очень дорого. Так, в городе Крайстчерч (третий по величине в Новой Зеландии) 1 км поездки на такси стоит 4,5 новозеландских доллара или 3,95 доллара США.



Поездка в Лондоне стоит в среднем 3,21 доллара США за 1 км, в Мадриде - 3,14, а в Риме - 2,85 доллара.



Самым дорогим американским городом оказался Лос-Анджелес - в среднем 2,79 доллара за 1 км.

Отметим, что проезд на такси в центре Баку стоит примерно 0,9 доллара/км.