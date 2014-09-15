Розничный товарооборот в Азербайджане за 8 месяцев вырос на 9%

Баку. 15 сентября. REPORT.AZ/ В течение января-августа 2014 года население Азербайджана приобрело в объектах торговли товаров на сумму 13,6 млрд. манатов. Как передает Report со ссылкой на Госкомстат, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года данный показатель увеличился на 9,3%.

Следует отметить, что население приобрело продовольственных товаров на 6,84 млрд. манатов (50,3%), непродовольственной продукции на 6,75 млрд. манатов (49,7%). Непродовольственной продукции приобретено на 3,4% больше, чем в январе-августе 2013 года.

Кроме того, за 8 месяцев текущего года объем электронной розничной торговли составил 1,7 млн. манатов, что на 6,9% выше показателя января-августа 2013 года. При этом, 88,9% данных средств было направлено на покупку непродовольственных товаров.