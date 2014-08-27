Предъявлены обвинения главе МВФ

Баку. 27 августа. REPORT.AZ/ Во Франции предъявлены обвинения директору-распорядителю Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство France-Presse, ее подозревают в преступной небрежности на посту министра финансов во времена президентства Николя Саркози. Сама Лагард уже заявила, что из-за обвинений, связанных с предыдущей деятельностью, не намерена подавать в отставку с поста главы МВФ.

Отметим, что Кристин Лагард проходит по так называемому «делу Тапи». В 1990 году бизнесмен Бернар Тапи взял у дочернего банка французского финансового гиганта «Лионский кредит» деньги на покупку доли в компании «Адидас», а в 1993 году тот же «Лионский кредит» создал консорциум, который по поручению Тапи продал его долю в «Адидасе». На самом деле, по мнению следствия, банк при помощи офшорной схемы продал компанию сам себе.