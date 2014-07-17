Почти половина экспорта Крыма пришлась на Азербайджан

Баку. 17 июля. REPORT.AZ/ В течение апреля-мая Крым экспортировал товаров на $3,3 млн. Как сообщает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом заявили в министерстве экономического развития республики.

По данным пресс-службы, больше всего экспорта приходится на Азербайджан (47,8%), Турцию (37,3%), Армению (3,9%) и Грузию (2,6%).

Около половины всей экспортной продукции заняла неорганическая химия — (48,7%), черные металлы (23,3%), механические машины и котлы (13,6%), рыба (3,4%), электрические машины и оборудование (1,5%).

При этом наибольшее количество имортных товаров приходится на Румынию (49,9%), Германию (29,2%), Турцию (5,9%). Из общего объема ввезенной продукции 49,9% занимает топливо, нефть и продукты ее перегонки, 37,8% — механические и электрические машины и оборудование, живые деревья и другие растения — 2,9%.

В целом, по данным Минэкономразвития, за первый квартал этого года объем экспорта товаров из Крыма составил $57,2 млн. Из них 10,2% или $5,9 млн - страны ЕС. Напомним , что с 23 июня импорт продукции крымских производителей в Евросоюз запрещен.

Референдум о присоединении Крыма к России состоялся 16 марта 2014 года. Согласно его результатам, большинство проголосовавших поддержали вхождение региона в состав России. Официальный Киев и страны международного сообщества, в том числе Азербайджан, не признали его легитимности.