Перспективы ведения бизнеса в Азербайджане представлены в Вашингтоне

Баку. 9 октября. REPORT.AZ/ Перспективы ведения бизнеса в Азербайджане, Грузии и Турции представлены в Вашингтоне. Как сообщает Report, Американо-азербайджанская торговая палата (USACC) провела презентацию бизнес-перспектив на Южном Кавказе и Турции.

Посол Азербайджана в США Элин Сулейманов рассказал участникам о существующих возможностях для бизнеса и потенциальных областях экономики для инвестиций. Посол отметил, что развитие ненефтяного сектора стало приоритетом для Азербайджана.

Э.Сулейманов также подчеркнул ведущую роль Азербайджана в реализации региональных инфраструктурных проектов и привлечении различных компаний в регион. "Такие проекты, как Баку-Тбилиси-Карс, Бакинский международный торговый порт, создание разнообразных грузовых терминалов превратят Азербайджан в благоприятное место для бизнеса", - заявил посол.

Он отметил, что эффективность и объемы региональных грузоперевозок существенно возрастут после введения в эксплуатацию железной дороги БТК, завершение которой ожидается в 2015 году. А прямые рейсы Баку-Нью-Йорк, осуществляемые AZAL-ом начиная с 24 сентября, по его словам, "можно рассматривать как еще одно важное событие в области регионального туризма и транспортной инфраструктуры".

В мероприятии, организованном совместно с двумя ведущими торговыми учреждениями США, приняли участие представители правительства США, дипломаты, аккредитованные в Вашингтоне, представителей американских компаний.