Отрицательное сальдо товарооборота между Азербайджаном и Россией выросло вдвое

Баку. 22 октября. REPORT.AZ/ Объем товарооборота между Азербайджаном и Россией по итогам января-сентября 2014 года составил 1,368 млрд. долларов США. Как сообщили Report в государственном таможенном комитете Азербайджана, в течение 8 месяцев в Россию было поставлено продукции на сумму 470,262 млн. долларов, что соответствует 2,7% суммарного экспорта Азербайджана.

За этот же период импорт из России составил 897,794 млн. долларов или 13,8% всего импорта Азербайджана. Отрицательное сальдо товарооборота составило 427,53 млн. долларов.

Следует отметить, что экспорт продукции из Азербайджана по сравнению с аналогичным периодом 2013 года сократился на 41,4%, импорт - на 22,8%, а отрицательное сальдо выросло в 2,2 раза.

Отметим, что в 2013 году товарооборот между Азербайджаном и Россией составил 2,583 млрд. долларов.

По сравнению с 2012 годом объем торговых операций между двумя странами вырос на 10,5%. В течение прошлого года в Россию было поставлено продукции на сумму 1,077 млрд. долларов, что соответствует 4,5% всего экспорта Азербайджана. За этот же период импорт составил 1,505 млрд. долларов или 14,1% совокупного импорта Азербайджана. Отрицательное сальдо товарооборота составило 428 млн. долларов.