Основные страны ЕС выступают против введения в отношении России нового пакета санкций

До 10 стран Евросоюза на открывающемся 16 июля в Брюсселе саммите ЕС планируют проголосовать против введения в отношении России нового пакета санкций, которые будут направлены не против отдельных людей и компаний, а - целых секторов экономики.

Как передает Report со ссылкой на ИТАР-ТАСС, ФРГ, Франция, Италия, Австрия, Люксембург, Болгария, Греция, Кипр и Словения не видят оснований в нынешних условиях для введения секторальных торгово-экономических санкций против РФ и будут выступать на саммите против этой меры. Решение о любых ограничительных мерах может быть принято только при единогласной поддержке всеми членами ЕС, любая из входящих в него стран имеет право наложить на решение вето.

Противники санкций опасаются, что новые ограничения ударят не только по России, но и по переживающей не лучшие времена европейской экономике, т.к. ослабят позиции ЕС в конкуренции с США. Так, в случае принудительного введения ограничений против российской экономики страны ЕС окажутся вынуждены расширять торговлю с США даже по тем товарным категориям, которые им менее выгодны.