Назван лучший город для ведения бизнеса

9 октября, 2014 14:29

Баку. 9 октября. REPORT.AZ/ Лондон находится на первом месте в рейтинге городов, наиболее привлекательных для бизнеса и инноваций, составленном японским фондом "Мори". Как сообщает Report, британская столица обошла Нью-Йорк, Париж и Токио. Пятерку лучших для творчества и ведения бизнеса городов замыкает Сингапур.

Составители рейтинга проанализировали показатели экономики, возможности научной деятельности, удобство жизни, культурную жизнь, экологию и транспортную доступность. Индекс также отражает степень привлекательности городов для исследователей, артистов, туристов и местных жителей.

Рейтинг включает 40 городов мира, в том числе 15 европейских и 12 азиатских.

Столица России Москва расположилась на 36-ом месте рейтинга. Последнее место досталось Каиру, который оказался единственным африканским городом, представленным в этим списке.

Отметим, фонд "Мори" был основан одним из крупнейших японских девелоперов Таикитиро Мори. Исследование городов проводится с 2008 года.