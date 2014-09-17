Доля госсектора в экспорте Азербайджана превысила 94%

Баку. 17 сентября. REPORT.AZ/ В январе-августе 2014 года в экспортно-импортных операциях Азербайджана было занято 5 036 юридических и физических лиц. Как сообщили Report в государственном таможенном комитете, из них 3 247 - юридические, 1 789 - физические лица.

Доля государственного сектора в экспортных операциях за прошедший период составила 94,3%, или 14,476 млрд. долларов, частного сектора - 4,9%, или 749,702 млн. долларов, доля физических лиц - 0,8%, или 124,518 млн. долларов.

В то же время доля государственного сектора в импортных операциях за 8 месяцев составила 24,5%, или 1,377 млрд. долларов, частного сектора - 71,47%, или 4,012 млрд. долларов, доля физических лиц - 4,03%, или 224,408 млн. долларов.