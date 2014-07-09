5 июля в Баку пройдет азербайджано-российский бизнес-форум.

Как говорится в сообщении Азербайджанского фонда поощрения экспорта и инвестиций (Azpromo), бизнес-форум состоится в рамках визита в Азербайджан представителей деловых кругов Томской области РФ.

В бизнес-форуме примут участие компании, занимающиеся производством нефтегазового, промыслового и химического оборудования, электроэнергетикой, приборов для различных сфер, инженерными работами, информационно-коммуникационными технологиями и др.