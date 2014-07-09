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    В Баку пройдет азербайджано-российский бизнес-форум

    15 июля в Баку пройдет азербайджано-российский бизнес-форум.

    5 июля в Баку пройдет азербайджано-российский бизнес-форум.

    Как говорится в сообщении Азербайджанского фонда поощрения экспорта и инвестиций (Azpromo), бизнес-форум состоится в рамках визита в Азербайджан представителей деловых кругов Томской области РФ.

    В бизнес-форуме примут участие компании, занимающиеся производством нефтегазового, промыслового и химического оборудования, электроэнергетикой, приборов для различных сфер, инженерными работами, информационно-коммуникационными технологиями и др.

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