В Актау состоялся бизнес-форум с участием предпринимателей из Азербайджана и Мангистауской области

В открытии форума приняли участие аким Мангистауской области Алик Айдарбаев и министр экономики и промышленности Азербайджана Шахин Мустафаев.
Представители азербайджанской делегации отметили, что Азербайджан инвестировал в Казахстан порядка 250 миллионов евро, из которых 55 миллионов было инвестировано только за 2013 год. Бизнесмены Азербайджана призвали казахстанских коллег последовать их примеру и активней вкладывать инвестиции в их страну.
О развитии предпринимательства в регионе участникам форума рассказал директор Палаты предпринимателей Мангистауской области Жанбырбай Доспаев.
Viktoriya Lebedeva - DementyevaАвтор новости
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