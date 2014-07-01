В Актау состоялся бизнес-форум с участием предпринимателей из Азербайджана и Мангистауской области

Баку. 1 июля. REPORT.AZ/ Фонд поощрения экспорта и инвестиций в Азербайджане подписал меморандум о сотрудничестве с Палатой предпринимателей Мангистауской области. Как сообщает REPORT cо ссылкой на Aktau-Business, документ подписан в ходе прошедшего в Актау бизнес-форума, в котором приняли участие руководители крупнейших компаний Азербайджана и Мангистауской области Казахстана.

В открытии форума приняли участие аким Мангистауской области Алик Айдарбаев и министр экономики и промышленности Азербайджана Шахин Мустафаев.

Представители азербайджанской делегации отметили, что Азербайджан инвестировал в Казахстан порядка 250 миллионов евро, из которых 55 миллионов было инвестировано только за 2013 год. Бизнесмены Азербайджана призвали казахстанских коллег последовать их примеру и активней вкладывать инвестиции в их страну.

О развитии предпринимательства в регионе участникам форума рассказал директор Палаты предпринимателей Мангистауской области Жанбырбай Доспаев.