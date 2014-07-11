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    В Азербайджане увеличились объемы электронной торговли

    В первом полугодии 2014 года население Азербайджана приобрело в объектах торговли товаров на сумму 10,1 млрд. манатов.

    В первом полугодии 2014 года население Азербайджана приобрело в объектах торговли товаров на сумму 10,1 млрд. манатов.

    По сравнению с аналогичным периодом прошлого года данный показатель увеличился на 8,9%.

    В Азербайджане увеличились объемы электронной торговли

    Следует отметить, что население приобрело продовольственных товаров на 5,1 млрд. манатов, непродовольственной продукции на 5 млрд. манатов. Непродовольственной продукции приобретено на 3,5% больше, чем в январе-июне 2013 года.

    Кроме того, за 6 месяцев текущего года объем электронной розничной торговли составил 1,3 млрд. манатов, что на 15,8% выше показателя января-июня 2013 года. При этом, 90,6% данных средств было направлено на покупку непродовольственных товаров.

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