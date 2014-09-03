Азербайджан поднялся в мировом рейтинге конкурентоспособности экономик

Баку. 3 сентября. REPORT.AZ/ Азербайджан улучшил свои позиции в ежегодном рейтинге мировых экономик на 2014-2015 годы, составляемом Всемирным экономическим форумом (ВЭФ). Как сообщает Report, в этом году Азербайджан занял 38-ое место в списке, поднявшись на одну позицию по сравнению с прошлым годом.

Если в 2010-2011 гг. в рейтинге конкурентоспособности Азербайджан находился на 57-м месте, в 2011-2012 гг. – на 55-м, в 2012-2013 гг. – на 46-м, то в 2013-2014 гг. страна расположилась на 39-м месте.

По индексу конкурентоспособности Азербайджан уже шестой год является лидером на пространстве СНГ, далее следуют Казахстан (50-е место), Россия (53), Украина (76), Армения (85). Турция расположилась на 45-ом месте рейтинга, Грузия - на 69-ом.

Возглавляет рейтинг конкурентоспособности, как и в прошлом году, Швейцария. В первую тройку также вошли Сингапур и Соединенные Штаты.

При подсчете Индекса конкурентоспособности для каждой страны ВЭФ использует 12 основных показателей – качество институтов, инфраструктура, макроэкономическая стабильность, здоровье и начальное образование, высшее образование и профессиональная подготовка, эффективность товарного рынка, эффективность рынка труда, развитие финансового рынка, технологический уровень, объем внутреннего рынка, конкурентоспособность компаний, инновационный потенциал.