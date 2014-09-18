Азербайджан и Иран договорились о создании совместной инвестиционной комиссии

Баку. 18 сентября. REPORT.AZ/ Министр экономики и финансов Ирана Али Тайебниа и министр экономики и промышленности Азербайджана Шахин Мустафаев договорились о создании совместной инвестиционной комиссии, сообщает Report со ссылкой на иранское агентство IRNA.

В ходе встречи в Тегеране министры подчеркнули наличие всесторонних связей между двумя государствами. А. Тайебниа заявил, что Иран намерен увеличить товарооборот с Азербайджаном с нынешних 500 миллионов долларов США.

По его словам, иранские инвесторы готовы помочь Баку в улучшении инфраструктуры, включая дороги, заводы и плотины.

В свою очередь Ш. Мустафаев поприветствовал расширение связей между двумя соседними государствами и пригласил А. Тайебниа и иранских инвесторов совершить визит в Азербайджан для ознакомления с инвестиционными возможностями страны.

Азербайджанская делегация в составе официальных лиц из 9-и государственных структур во главе с министром экономики и промышленности Ш. Мустафаевым находится в Иране для изучения новых перспектив сотрудничества между странами. Одной из тем обсуждений станет подготовка к предстоящему официальному визиту президента Ирана Хасана Рухани в Азербайджан. Визит запланирован на осень.