Житель Агдабана: Армяне заживо сожгли старика и женщину

Армяне заживо сожгли старика и женщину в селе Агдабан Кяльбаджарского района.

Армяне заживо сожгли старика и женщину в селе Агдабан Кяльбаджарского района.

Об этом корреспонденту Report рассказал житель села и живой свидетель геноцида в Агдабане Гияс Алыев во время посещения родного села в преддверии годовщины этой трагедии.

Г.Алыев сообщил, что в ночь с 7 на 8 апреля 1992 года геноцид, аналогичный Ходжалинскому, был совершен и в Агдабане, армянские варвары большой группой перешли в наступление на село. По его словам, жители попытались оборонять село, имея лишь охотничьи ружья и несколько автоматов, предоставленных правительством.

"В это время нескольким людям удалось выбраться из села по тропинкам. Армяне заживо сожгли старика и женщину дома, а покойного Мусу - бросив на стог сена. Они также расстреляли отца, обнимавшего тело своего ребенка", - сказал Г.Алыев.

Напомним, что в ночь с 7 на 8 апреля 1992 года Вооруженные силы Армении при поддержке армянских боевиков в Карабахе совершили нападение на село Агдабан Кельбаджарского района и сожгли более 130 домов, 779 мирных жителей села подверглись бесчеловечным пыткам. Во время этой резни были зверски убиты 67 человек, 8 стариков в возрасте 90-100 лет, два малолетних ребенка и 7 женщин сожжены заживо. Двое пропали без вести, двенадцать человек получили тяжелые увечья. Армяне разрушили исторические, архитектурные и культурные памятники, осквернили и уничтожили святилища и кладбища.