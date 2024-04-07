О нас

Житель Агдабана: Армяне заживо сожгли старика и женщину

Житель Агдабана: Армяне заживо сожгли старика и женщину Армяне заживо сожгли старика и женщину в селе Агдабан Кяльбаджарского района.
Армия
7 апреля 2024 г. 09:20
Житель Агдабана: Армяне заживо сожгли старика и женщину

Армяне заживо сожгли старика и женщину в селе Агдабан Кяльбаджарского района.

Об этом корреспонденту Report рассказал житель села и живой свидетель геноцида в Агдабане Гияс Алыев во время посещения родного села в преддверии годовщины этой трагедии.

Г.Алыев сообщил, что в ночь с 7 на 8 апреля 1992 года геноцид, аналогичный Ходжалинскому, был совершен и в Агдабане, армянские варвары большой группой перешли в наступление на село. По его словам, жители попытались оборонять село, имея лишь охотничьи ружья и несколько автоматов, предоставленных правительством.

"В это время нескольким людям удалось выбраться из села по тропинкам. Армяне заживо сожгли старика и женщину дома, а покойного Мусу - бросив на стог сена. Они также расстреляли отца, обнимавшего тело своего ребенка", - сказал Г.Алыев.

Напомним, что в ночь с 7 на 8 апреля 1992 года Вооруженные силы Армении при поддержке армянских боевиков в Карабахе совершили нападение на село Агдабан Кельбаджарского района и сожгли более 130 домов, 779 мирных жителей села подверглись бесчеловечным пыткам. Во время этой резни были зверски убиты 67 человек, 8 стариков в возрасте 90-100 лет, два малолетних ребенка и 7 женщин сожжены заживо. Двое пропали без вести, двенадцать человек получили тяжелые увечья. Армяне разрушили исторические, архитектурные и культурные памятники, осквернили и уничтожили святилища и кладбища.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоAğdaban sakini: Ermənilər qoca kişi və qadını diri-diri yandırdılar

Самое читаемое

В Минэкологии Азербайджана призвали население к бдительности на фоне сильного ветра
В Минэкологии Азербайджана призвали население к бдительности на фоне сильного ветра
4 апреля 2024 г. 09:09
Определился потенциальный соперник Карабаха в первом квалификационном раунде ЛЧ
Определился потенциальный соперник "Карабаха" в первом квалификационном раунде ЛЧ
1 апреля 2024 г. 11:05
Азербайджан в январе увеличил импорт газа из Туркменистана в 2,5 раза
Азербайджан в январе увеличил импорт газа из Туркменистана в 2,5 раза
2 апреля 2024 г. 18:25
Названа дата выплаты пенсий по Баку, Сумгайыту и Абшеронскому району
Названа дата выплаты пенсий по Баку, Сумгайыту и Абшеронскому району
6 апреля 2024 г. 10:26
СМИ: Зеленский купил особняк у короля Великобритании за 20 млн фунтов
СМИ: Зеленский купил особняк у короля Великобритании за 20 млн фунтов
3 апреля 2024 г. 18:13
Азербайджан и ЕБРР обсудили проведение первого аукциона по ВИЭ
Азербайджан и ЕБРР обсудили проведение первого аукциона по ВИЭ
2 апреля 2024 г. 18:19
В Нахчыване выплачены пенсии за апрель
В Нахчыване выплачены пенсии за апрель
5 апреля 2024 г. 20:19
Северо-западный ветер в Баку усилился до 30 м/с
Северо-западный ветер в Баку усилился до 30 м/с
4 апреля 2024 г. 08:08
Главный специалист АФФА получила назначение от УЕФА
Главный специалист АФФА получила назначение от УЕФА
1 апреля 2024 г. 09:49
Сильный ветер сорвал крышу дома в Баку, есть пострадавшие
ФотоСильный ветер сорвал крышу дома в Баку, есть пострадавшие
4 апреля 2024 г. 12:32

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi