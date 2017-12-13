Женщинам-офицерам Госслужбы выдадут брюки в качестве военной формы

Баку. 13 декабря. REPORT.AZ/ Женщинам-офицерам Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу выдадут брюки в качестве военной формы.

Как сообщает Report, в связи с этим Кабинет министров внес изменение в решение "Об утверждении норм обеспечения военной формой и принадлежностями военнослужащих Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу".

До сих пор женщины-офицеры высшего ранга каждые два года снабжались комплектом военной формы, состоящей из зимнего кителя и юбки темного оливкового цвета и ремнями. Согласно изменениям, женщинам выдадут и брюки. Внесено изменение и в нормы обеспечения военной формой и принадлежностями женщин-офицеров, прапорщиков и военнослужащих с продолженным сроком действительной службы. Изменение одинакового содержания внесено и в этот раздел.