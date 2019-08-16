Зенитно-ракетные войска провели учения с боевой стрельбой

Согласно утвержденному министром обороны генерал-полковником Закиром Гасановым плану боевой подготовки на 2019 год, зенитно-ракетные войска Военно-воздушных сил Азербайджана провели учения с боевой стрельбой.

Об этом Report сообщили в министерстве обороны.

Боевые расчеты зенитно-ракетных комплексов С-125 воинских соединений и частей, обнаружив цели условного противника, успешно выполнили задачи по их практическому уничтожению.

Цель учений заключалась в совершенствовании практических навыков и достижении повышенной боеготовности личного состава.