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Министерство обороны: Нелегальный режим в Карабахе расформирован, незаконные формирования сдались

Министерство обороны: Нелегальный режим в Карабахе расформирован, незаконные формирования сдались Министерство обороны Азербайджанской Республики сообщает, что с учетом обращения представителей армянских жителей Карабаха, поступившего через российский миротворческий контингент, достигнута договоренность о приостановлении антитеррористических мероприят
Армия
20 сентября 2023 г. 13:06
Министерство обороны: Нелегальный режим в Карабахе расформирован, незаконные формирования сдались

Министерство обороны Азербайджанской Республики сообщает, что с учетом обращения представителей армянских жителей Карабаха, поступившего через российский миротворческий контингент, достигнута договоренность о приостановлении антитеррористических мероприятий локального характера 20 сентября 2023 года в 13:00 на определенных условиях.

Как сообщает Report со ссылкой на "АЗЕРТАДЖ", эти условия следующие:

1. Расположенные в Карабахском районе Азербайджанской Республики формирования вооруженных сил Армении и незаконные армянские вооруженные формирования складывают оружие, оставляют боевые позиции и воинские посты и полностью разоружаются. Подразделения вооруженных сил Армении покидают территорию Азербайджана, незаконные армянские вооруженные формирования расформировываются.

2. Параллельно сдаются всё вооружение и тяжелая техника.

3. Реализация вышеуказанных процессов обеспечивается в координации с российским миротворческим контингентом.

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Версия на английском языке Azerbaijan's Ministry of Defense: Illegal regime in Karabakh disbanded, illegal formations surrendered
Версия на азербайджанском языке Müdafiə Nazirliyi: "Lokal xarakterli antiterror tədbirlərinin dayandırılması barədə razılıq əldə olunub"

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