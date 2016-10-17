Завтра в Баку прибудут два иранских военных судна

Баку. 17 октября. REPORT.AZ/ Два военных корабля Иранского прикаспийского флота прибудут в Баку.

Как сообщили Report в посольстве Ирана в Азербайджане, эсминец "Дамаванд" и ракетный катер "Джушан" прибудут в Баку 18 октября.

В ходе визита ознакомительного характера экипажи кораблей познакомятся со столицей Азербайджана и проведут ряд встреч. На встречах будут обсуждены вопросы безопасности в Каспийском море. В целом в Баку приедет экипаж в составе 200 человек.

Корабли пробудут в бакинском порту 3 дня.