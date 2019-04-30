​Завтра стартуют азербайджано-турецкие совместные тактические учения

Завтра, 1 мая, в Баку стартуют азербайджано-турецкие совместные тактические учения "Мустафа Кемаль Ататюрк - 2019" с боевой стрельбой.

Как сообщает Report, основной целью учений является достижение координации взаимодействия военных подразделений Азербайджана и Турции путем разработки совместных планов штабов, повышения уровня боеготовности личного состава и развития их навыков ведения совместных операций, а также поддержание на высоком уровне взаимоотношений и взаимопонимания военнослужащих двух стран, проведение обмена опытом.

К совместным учениям будут привлечены личный состав, бронетехника, артиллерийские установки и минометы, боевые и транспортные вертолеты Военно-воздушных сил, а также подразделения противовоздушной обороны и зенитно-ракетные подразделения армий двух стран.

22 апреля личный состав Вооруженных сил Турции прибыл в Азербайджан для участия в учениях.

Были осмотрены образцы используемых в учениях оружия, военной и специальной техники. Опытными специалистами личному составу была дана информация об эксплуатации военной техники, использовании, боевых и других возможностях.

Совместные учения завершатся 3 мая.