Завтра состоится трехсторонняя встреча министров обороны Азербайджана, Турции и Грузии

30 марта, 2018 09:34

© Report Баку. 30 марта. REPORT.AZ/ Завтра состоится трехсторонняя встреча министров обороны Азербайджана, Турции и Грузии. Как сообщает Report, встреча пройдет в турецком городе Гиресун. На собрании планируется участие министра обороны Азербайджана, генерал-полковника Закира Гасанова, министра национальной обороны Турции Нуреттина Джаникли и министра обороны Грузии Левана Изория. Отметим, что 28 марта З.Гасанов отбыл с визитом в Турцию. Он, встретился с президентом Турецкой республики Реджепом Тайипом Эрдоганом, министром национальной обороны Нуреттином Джаникли, начальником Генерального штаба Вооруженных сил, генералом армии Хулуси Акаром, председателем Комитета оборонной промышленности Исмаилом Демиром.