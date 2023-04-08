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Завершившим курс эксплуатации БПЛА "Акынджы" азербайджанским военнослужащим вручены сертификаты

Завершившим курс эксплуатации БПЛА "Акынджы" азербайджанским военнослужащим вручены сертификаты Азербайджанским военнослужащим, завершившим в Турции курс эксплуатации БПЛА "Акынджы", вручены сертификаты.
Армия
8 апреля 2023 г. 20:01
Завершившим курс эксплуатации БПЛА Акынджы азербайджанским военнослужащим вручены сертификаты

Азербайджанским военнослужащим, завершившим в Турции курс эксплуатации БПЛА "Акынджы", вручены сертификаты.

Как передает Report, в Центре летной подготовки Чорлу в турецком Текирдаге состоялась церемония, посвященная очередному выпуску "Курса по управлению боевыми дронами "Акынджы", организованному оборонной компанией "Байкар".

В мероприятии, наряду с официальными лицами компании, представителями общественности и преподавательским составом курса, приняли участие технический директор предприятия оборонной промышленности Baykar Makina Сельджук Байрактар, генеральный консул Азербайджана в Стамбуле Нармина Мустафаева и военный атташе ВС Азербайджана в Турции полковник Мушфиг Мамедов.

С.Байрактар ​​рассказал о последней работе, проделанной компанией "Байкар" в сфере технологий и инноваций, и обратил внимание на решающую роль боевых дронов, производимых за счет внутренних ресурсов, на полях сражений.

Генконсул Нармина Мустафаева рассказала о роли БПЛА "Байрактар ТБ-2" во второй Карабахской войне. Было отмечено, что это аппарат обрел признание во всем мире и им уже интересуются ведущие страны на глобальном уровне. Она поздравила азербайджанских военнослужащих, успешно прошедших курс эксплуатации "Акынджы", и пожелала им успехов в дальнейшей службе в рядах ВС Азербайджана.

В завершение мероприятия успешно завершившими курс выпускникам из Азербайджана, Турции и Кыргызстана были вручены соответствующие сертификаты.

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Версия на азербайджанском языке Фото"AKINCI" silahlı PUA-nın istismarı kursunu bitirən hərbçilərimizə sertifikatlar təqdim edilib

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