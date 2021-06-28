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Завершился процесс распределения призывников по воинским частям

Завершился процесс распределения призывников по воинским частям В целях комплектования воинских частей Азербайджанской Армии завершен процесс распределения недавно призванных на военную службу новобранцев.
Армия
28 июня 2021 г. 19:28
Завершился процесс распределения призывников по воинским частям

В целях комплектования воинских частей Азербайджанской Армии завершен процесс распределения недавно призванных на военную службу новобранцев.

Об этом Report передает со ссылкой на Министерство обороны.

Комиссия, созданная согласно соответствующему приказу министра обороны, осуществила процесс распределения призывников в соответствии с "Планом отправки призывников в воинские части в июле 2021 года".

Распределение призывников по воинским частям осуществлялось с помощью специального компьютерного программного обеспечения с учетом экстерриториального принципа.

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