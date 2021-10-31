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Завершился октябрьский призыв на срочную действительную военную службу

Завершился октябрьский призыв на срочную действительную военную службу Завершен очередной призыв на срочную действительную военную службу, начавшийся 1 октября.
Армия
31 октября 2021 г. 08:00
Завершился октябрьский призыв на срочную действительную военную службу

Завершен очередной призыв на срочную действительную военную службу, начавшийся 1 октября.

Как сообщает Report, Государственная служба по мобилизации и призыву на военную службу (ГСМПВС) обеспечила исполнение Распоряжения, и в октябре успешно завершилось укомплектование Вооруженных сил Азербайджана призывниками.

Призывники отправились на действительную военную службу с энтузиазмом и большим подъемом духа. Во всех городах и районах страны церемония проводов стала настоящим праздником.

Отметим, что 3 сентября 2021 года президент Азербайджанской Республики, Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев подписал Распоряжение о призыве с 1 по 30 октября 2021 года граждан Азербайджанской Республики на срочную действительную военную службу и увольнении в запас военнослужащих срочной действительной военной службы.

Согласно Распоряжению, был объявлен призыв на срочную действительную военную службу граждан Азербайджана 2003 года рождения, которым ко дню призыва исполнилось 18 лет, а также 1986-2002 годов рождения, в возрасте до 35 лет, не прошедших срочную действительную военную службу, не имеющих права на отсрочку или не освобожденных от призыва на срочную действительную военную службу в ВС Азербайджана.

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