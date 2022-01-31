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Завершился очередной призыв на срочную действительную военную службу

Завершился очередной призыв на срочную действительную военную службу Завершен очередной призыв на срочную действительную военную службу в соответствии с распоряжением президента Ильхама Алиева от 23 ноября прошлого года.
Армия
31 января 2022 г. 17:53
Завершился очередной призыв на срочную действительную военную службу

Завершен очередной призыв на срочную действительную военную службу в соответствии с распоряжением президента Ильхама Алиева от 23 ноября прошлого года.

Как сообщает Report, исполнение распоряжения было обеспечено, и в январе успешно завершилось укомплектование Вооруженных сил Азербайджана призывниками.

С 1 января началась отправка призывников к местам службы по установленному графику. Государственная служба по мобилизации и призыву на военную службу до 30 января продолжала направление призывников на срочную действительную военную службу.

Отправление было проведено с соблюдением решений и рекомендаций оперативного штаба при Кабинете министров в связи с пандемией COVID-19.

Согласно распоряжению, был объявлен призыв на срочную действительную военную службу граждан Азербайджана 2004 года рождения, которым ко дню призыва исполнилось 18 лет, а также 1987-2003 годов рождения, в возрасте до 35 лет, не прошедших срочную действительную военную службу, не имеющих права на отсрочку или не освобожденных от призыва на срочную действительную военную службу в ВС Азербайджана.

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