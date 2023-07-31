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Завершился июльский призыв на военную службу

Завершился июльский призыв на военную службу В Азербайджане завершился очередной призыв на действительную военную службу.
Армия
31 июля 2023 г. 11:07
Завершился июльский призыв на военную службу

В Азербайджане завершился очередной призыв на действительную военную службу.

Как сообщили Report из Государственной службы Азербайджана по мобилизации и призыву на военную службу, в течение июля был успешно организован процесс комплектации Вооруженных сил Азербайджана призывниками.

Отметим, что 20 мая президент Ильхам Алиев подписал распоряжение "О призыве с 1 по 30 июля 2023 года граждан Азербайджанской Республики на срочную действительную военную службу и увольнении в запас военнослужащих срочной действительной военной службы".

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