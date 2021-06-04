Завершилось заседание Азербайджано-турецкого военного диалога высокого уровня

4 июня в Баку завершилось 13-е заседание Азербайджано-турецкого военного диалога высокого уровня.

4 июня в Баку завершилось 13-е заседание Азербайджано-турецкого военного диалога высокого уровня.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны, на заседании было обсуждено нынешнее состояние двустороннего сотрудничества в области безопасности, в военной, военно-технической, военно-медицинской, военно-образовательной, военно-промышленной и других сферах, рассмотрены перспективы развития и основные направления деятельности в военной и оборонной сферах.

По завершении встречи между Министерством обороны Азербайджанской Республики и Генеральным штабом Турецкой Республики был подписан итоговый протокол заседания.

Очередная встреча подобного формата запланирована в 2022 году в столице Турции - Анкаре.