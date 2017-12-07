Завершило работу 10-е заседание Азербайджано-турецкого военного диалога на высшем уровне, подписан протокол

Баку. 7 декабря. REPORT.AZ/ Завершило свою работу проводимое в Баку 10-ое заседание Азербайджано-турецкого военного диалога на высшем уровне.

Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

В рамках военного диалога рабочие группы рассмотрели широкий спектр вопросов сотрудничества между Азербайджаном и Турцией в военной, военно-технической, военно-медицинской, военно-образовательной, военно-промышленной и других сферах, а также определили основные направления деятельности для решения предстоящих задач.

В завершении был подписан протокол заседания Азербайджано-турецкого военного диалога на высшем уровне между министерством обороны Азербайджанской Республики и Генеральным штабом Турецкой Республики.