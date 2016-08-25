Завершились учения Военно-морских сил

Баку. 25 августа. REPORT.AZ/ Начавшиеся с 22 августа учения Военно-морских сил сегодня завершились.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу министерства обороны, учения, в которых принимали участие около 3000 военнослужащих личного состава, более 30-ти боевых кораблей, катеров, до 20-ти боевых самолетов, вертолетов и более 20-ти ракетно-артиллерийских установок, проводились в несколько этапов.

На учениях, проводившихся с привлечением сил и средств Военно-морских сил, Военно-воздушных сил, Ракетных войск и артиллерии, а также спецназа личный состав во взаимосвязи выполнил боевые задачи.

На основном этапе учений с боевой стрельбой цели условного противника были уничтожены, поставленные задачи были успешно выполнены.