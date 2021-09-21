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Завершились учения спецназа Азербайджана, Турции и Пакистана

Завершились учения спецназа Азербайджана, Турции и Пакистана 20 сентября в Баку состоялась торжественная церемония закрытия международных учений "Три брата-2021" с участием представителей сил специального назначения Азербайджана, Турции и Пакистана.
Армия
21 сентября 2021 г. 09:54
Завершились учения спецназа Азербайджана, Турции и Пакистана
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20 сентября в Баку состоялась торжественная церемония закрытия международных учений "Три брата-2021" с участием представителей сил специального назначения Азербайджана, Турции и Пакистана.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Командующий силами специального назначения, генерал-лейтенант Хикмет Мирзаев поздравил военнослужащих с завершением совместных учений.

Напомним, с 12 сентября в Баку проводятся совместные международные учения сил специального назначения Азербайджана, Турции и Пакистана "Три брата - 2021".

Основной целью совместных учений является совершенствование взаимодействия подразделений специального назначения дружественных и партнерских стран в ходе боевых действий, подготовка к операциям в мирное и военное время, обмен знаниями и опытом.

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Версия на английском языке ФотоSpecial forces of Azerbaijan, Turkey, and Pakistan complete their training exercise
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan, Türkiyə və Pakistanın xüsusi təyinatlılarının təlimi başa çatıb

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