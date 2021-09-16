Завершились учения "Сокол ТурАз - 2021"

На авиабазе в турецком городе Конья состоялась церемония закрытия совместных тактических учений ВВС Азербайджана и Турции "Сокол ТурАз - 2021".
На церемонии закрытия командир авиабазы генерал-майор Ондер Шенсоз поздравил личный состав, принимавший участие в учениях, и пожелал успехов на службе.
Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.
Отмечалось, что в успешно завершившихся учениях лётно-технический и обслуживающий персонал обрел большой опыт. Была особо подчеркнута значимость подобных учений в поддержании боеготовности военных пилотов на высоком уровне, выражена уверенность в необходимости проведения очередных совместных учений.
Работа пилотов, умело использовавших тактико-технические возможности боевых самолетов и профессионально выполнивших все поставленные на учениях задачи, была высоко оценена командиром базы.
В заключение участникам были вручены сертификаты и сделана фотография на память.
Отметим, что в совместных учениях принимали участие 2 истребителя "МиГ-29" и 2 штурмовика "Су-25" ВВС Азербайджана.