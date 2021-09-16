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Завершились учения "Сокол ТурАз - 2021"

Завершились учения "Сокол ТурАз - 2021" На авиабазе в турецком городе Конья состоялась церемония закрытия совместных тактических учений ВВС Азербайджана и Турции "Сокол ТурАз - 2021". На церемонии закрытия командир авиабазы генерал-майор Ондер Шенсоз поздравил личный состав, принимавший участи
Армия
16 сентября 2021 г. 16:26
Завершились учения Сокол ТурАз - 2021
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На авиабазе в турецком городе Конья состоялась церемония закрытия совместных тактических учений ВВС Азербайджана и Турции "Сокол ТурАз - 2021".
На церемонии закрытия командир авиабазы генерал-майор Ондер Шенсоз поздравил личный состав, принимавший участие в учениях, и пожелал успехов на службе.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

Отмечалось, что в успешно завершившихся учениях лётно-технический и обслуживающий персонал обрел большой опыт. Была особо подчеркнута значимость подобных учений в поддержании боеготовности военных пилотов на высоком уровне, выражена уверенность в необходимости проведения очередных совместных учений.

Работа пилотов, умело использовавших тактико-технические возможности боевых самолетов и профессионально выполнивших все поставленные на учениях задачи, была высоко оценена командиром базы.

В заключение участникам были вручены сертификаты и сделана фотография на память.

Отметим, что в совместных учениях принимали участие 2 истребителя "МиГ-29" и 2 штурмовика "Су-25" ВВС Азербайджана.

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Версия на английском языке Closing ceremony of TurAz Falcon - 2021 exercises held
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan-Türkiyə birgə təlimləri başa çatıb

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