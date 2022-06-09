Завершились учения "Эфес-2022" с участием азербайджанских военнослужащих

В Турции завершились многонациональные военные учения "Эфес-2022".

В Турции завершились многонациональные военные учения "Эфес-2022".

Как сообщает Report, завершающий этап учений, на который прибыла делегация во главе с министром обороны Азербайджана генерал-полковником Закиром Гасановым и начальником Государственной пограничной службы генерал-полковником Эльчином Гулиевым, был проведен 9 июня с участием президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

На церемонии закрытия министр национальной обороны Турции Хулуси Акар подробно рассказал о целях и задачах "Эфес-2022", одного из крупнейших военных учений в Турции.

Затем с речью выступил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.