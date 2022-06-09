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Завершились учения "Эфес-2022" с участием азербайджанских военнослужащих

Завершились учения "Эфес-2022" с участием азербайджанских военнослужащих В Турции завершились многонациональные военные учения "Эфес-2022".
Армия
9 июня 2022 г. 16:42
Завершились учения Эфес-2022 с участием азербайджанских военнослужащих

В Турции завершились многонациональные военные учения "Эфес-2022".

Как сообщает Report, завершающий этап учений, на который прибыла делегация во главе с министром обороны Азербайджана генерал-полковником Закиром Гасановым и начальником Государственной пограничной службы генерал-полковником Эльчином Гулиевым, был проведен 9 июня с участием президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

На церемонии закрытия министр национальной обороны Турции Хулуси Акар подробно рассказал о целях и задачах "Эфес-2022", одного из крупнейших военных учений в Турции.

Затем с речью выступил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

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Версия на английском языке “Efes-2022” exercises held with participation of Azerbaijani soldiers end
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan hərbçilərinin iştirak etdiyi “Efes-2022” təlimləri başa çatıb

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