Завершились учебные сборы с военнообязанными

Завершились учебные сборы с группой призванных из запаса военнообязанных.

Завершились учебные сборы с группой призванных из запаса военнообязанных.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана.

Сборы проводились в соответствии с планом подготовки на 2025 год в рамках совместных мероприятий с Государственной службой по мобилизации и призыву на военную службу.

Выступившие на церемонии подчеркнули, что в ходе сборов, направленных на совершенствование боевых навыков военнообязанных, были проведены теоретические и практические занятия по строевой, тактической, военно-медицинской, специальной и другим видам подготовки.

В ходе учебных сборов были достигнуты все поставленные цели.

В заключение группе военнообязанных, отличившихся на сборах, были вручены почетные грамоты.